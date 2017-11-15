Выступление российских музыкантов в Нью-Йорке встретили акцией протеста

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Акция протеста прошла перед знаменитым концертным залом Карнеги-холл в Нью-Йорке, в котором выступает оркестр Мариинского театра под управлением российского дирижера Валерия Гергиева, передает в среду корреспондент РИА Новости.

Оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева и пианист Денис Мацуев выступают в Карнеги-холл 14-15 ноября. Накануне первого выступления музыкантов к зданию концертного зала во вторник вечером пришли десятки человек с плакатами, критикующими позицию дирижера Гергиева и пианиста Мацуева в отношении Украины.

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Как сообщалось ранее, посольство Украины в США сочло некорректным связывать российских артистов Валерия Гергиева и Дениса Мацуева с идеалами единства. Таким образом украинская дипмиссия прокомментировала "Концерт за единство", который ранее состоялся в Вашингтоне.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.