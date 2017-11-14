Никакой политики. В Минске отменили концерт Джамалы

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Концерт украинской певицы Джамалы отменили в Минске, причина — отсутствие интереса со стороны зрителей, сообщает белорусское радио "Народная воля".

Как сообщили организаторы, в зал, который вмещает 2500 человек, было продано всего 100 билетов при заявленной цене в 53 белорусских рубля (около 700 гривен).

"Для нас это неожиданность, но не сенсация. Джамала — не первый исполнитель, чьи концерты мы отменяем из-за того, что не продается столько билетов, чтобы возместить расходы", — заявили в администрации концертной площадки. Отмечается, что срыв концерта никак не связан с политикой.

Организаторы добавили, что зрители, купившие билеты, могут получить деньги обратно.

Украина во второй раз получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году.