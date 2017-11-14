наверх
14.11.201708:08
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Культура

    Никакой политики. В Минске отменили концерт Джамалы

    (обновлено: )34720
    По словам организаторов, в зал, который вмещает 2500 человек, было продано всего 100 билетов. Они добавили, что для них это стало "неожиданностью, но не сенсацией".
    Джамала. Архивное фото
    Джамала/Facebook

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Концерт украинской певицы Джамалы отменили в Минске, причина — отсутствие интереса со стороны зрителей, сообщает белорусское радио "Народная воля".

    Финал Евровидения-2017
    УНИАН
    Пранкеры отметились на Евровидении. Конфуз во время выступления Джамалы

    Как сообщили организаторы, в зал, который вмещает 2500 человек, было продано всего 100 билетов при заявленной цене в 53 белорусских рубля (около 700 гривен).

    "Для нас это неожиданность, но не сенсация. Джамала — не первый исполнитель, чьи концерты мы отменяем из-за того, что не продается столько билетов, чтобы возместить расходы", — заявили в администрации концертной площадки. Отмечается, что срыв концерта никак не связан с политикой.

    Организаторы добавили, что зрители, купившие билеты, могут получить деньги обратно.

    Украина во второй раз получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Землетрясение в Иране
    Мощное землетрясение в Иране
    Верховная Рада. Архивное фото
    Марш за импичмент Порошенко и вече Саакашвили
    Андрей Парубий. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Владимир Воля
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор