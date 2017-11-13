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    Культура

    Появились первые фото близнецов Бейонсе

    (обновлено: )199
    Известная американская певица Бейонсе родила близнецов в июне, и все это время родителям удавалось тщательно скрывать звездных детей.
    Бейонсе с мамой и близнецами
    @TheBeyHiveTeam

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Близнецы известной американской певицы Бейонсе впервые попали в объектив папарацци во время семейного отдыха в Майами.

    Сэр и Руми, которых родители тщательно скрывали, заметно подросли. Пятимесячные близнецы попали в кадр к папарацци вместе с мамой и бабушкой Тиной Ноулз. 

    @TheBeyHiveTeam
    Младшая дочка Бейонсе с прабабушкой
    @TheBeyHiveTeam
    Бейонсе с одним из малышей

    Напомним, в июне Бейонсе родила двойню. 

    В феврале исполнительница рассказала в соцсетях, что ждет двойню. "Нас благословили дважды. Мы невероятно благодарны, что наша семья увеличится на два человека, мы благодарны вам за все хорошие пожелания", — написала Бейонсе под своей фотографией.

    Певица в стиле RnB, актриса и танцовщица Бейонсе вышла замуж за рэпера и продюсера Джей-Зи во Франции 4 апреля 2008 года. У пары также есть дочь — Блю Айви Картер, ей пять лет.

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