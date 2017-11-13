Появились первые фото близнецов Бейонсе

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Близнецы известной американской певицы Бейонсе впервые попали в объектив папарацци во время семейного отдыха в Майами.

Сэр и Руми, которых родители тщательно скрывали, заметно подросли. Пятимесячные близнецы попали в кадр к папарацци вместе с мамой и бабушкой Тиной Ноулз.

@TheBeyHiveTeam Младшая дочка Бейонсе с прабабушкой

@TheBeyHiveTeam Бейонсе с одним из малышей

Напомним, в июне Бейонсе родила двойню.

В феврале исполнительница рассказала в соцсетях, что ждет двойню. "Нас благословили дважды. Мы невероятно благодарны, что наша семья увеличится на два человека, мы благодарны вам за все хорошие пожелания", — написала Бейонсе под своей фотографией.

Певица в стиле RnB, актриса и танцовщица Бейонсе вышла замуж за рэпера и продюсера Джей-Зи во Франции 4 апреля 2008 года. У пары также есть дочь — Блю Айви Картер, ей пять лет.