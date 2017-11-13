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    Культура

    В Днепре вандалы надругались над портретом Гончара

    (обновлено: )15940
    По словам координатора проекта "Слово на стене", скорее всего, портрет испортили "просто". Он не подлежит восстановлению, в связи с чем авторы решили его забелить.
    Портрет писателя Олеся Гончара после атаки вандалов в Днепре
    radiosvoboda.org

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Неизвестные испортили портрет писателя Олеся Гончара, нарисованного в рамках проекта "Слово на стене" в Днепре, сообщает Радио Свобода.

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    "Никогда не думала, что именно этот портрет тронут. Он получился таким живым, реальным и таким искренним, что это как человека ударить просто так… Мы не знаем, кто испортил портрет Гончара, почему и за что. Скорее всего, "просто", — сообщила координатор проекта Анастасия Теплякова.

    Она добавила, что портрет не подлежит восстановлению, в связи с чем авторы решили его забелить.

    Проект "Слово на стене" стартовал в Днепре в 2016 году. Это уникальная художественная инициатива творческой молодежи, которая популяризирует украинскую литературу. Первым объектом стало граффити с цитатой из запрещенного в советское время романа "Собор" Олеся Гончара. 

    Ранее киевские власти потребовали привлечь к ответственности вандалов, заливших цементом мемориал "Вечный огонь" в парке Славы в Киеве.

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