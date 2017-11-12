Вакарчук предупредил об угрозе потери свободы выбора

КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. Лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук заявил о том, что в социальных сетях начинает происходить настоящая информационная диверсия. Об этом он написал в колонке на "Новом времени".

"Социальные сети объединили миллиарда человек. Уменьшили расстояния. И это невероятно прекрасно. А еще они… разъединили людей. Развели по разные стороны множества баррикад успешнее любой плакатной пропаганды. И продолжают это делать каждую секунду", — утверждает музыкант.

По словам Вакарчука, в социальных сетях люди видят исключительно то, что хотят видеть, и это является проблемой.

"Когда мы заходим на свои страницы в Twitter, Facebook или в поиск Google, мы всегда видим то, что хотим видеть. И не потому, что мы так сами решили. Так решили программы, которые подбирают персонально для нас музыку, фильмы, политические новости, информацию и даже "друзей", исходя из наших предыдущих предпочтений. Это сделано без "зловещего замысла", а просто для того, чтобы мы хотели проводить там больше времени, потребляя, в частности, рекламу", — начал он объяснять пагубность влияния соцсетей на людей.

Лидер "Океана Ельзи" утверждает, что пользователи сети очень часто не могут отделить неприемлемую точку зрения от информационной диверсии.

"Постепенно мы привыкаем, что все вокруг — новости, информация, "друзья" — полностью подтверждает наше личное представление о мире. А раз так — значит мы всегда правы. И когда вдруг, случайно (с нашей точки зрения) мы в реальном мире встречаем кого-то с другим мировоззрением, мы не просто не согласны с ним или ней, мы точно знаем, что этот человек не прав. Ведь весь мир вокруг нас думает одинаково! А значит все, что иначе — отклонение или шизофрения. Или больше — сознательная диверсия", — утверждает Вакарчук.

Именно из-за этого, считает музыкант, люди перестают доверять любой информации. Вакарчук утверждает, что если люди продолжат так же зависеть от соцсетей, то потеряют свободу выбора.

"Если мы не будем оставаться "трезвыми", то все, что можно решать за нас и помимо нашей воли, будут те, кто видят и сознательно используют наши слабости и зависимости. Мы станем полностью зависимыми, а значит потеряем свободу выбора — высшую ценность, которой наградил нас Бог," — подытожил лидер "Океана Ельзи".

Напомним, ранее сообщалось, что Вакарчук потенциально может стать кандидатом в президенты Украины.