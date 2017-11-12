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    Культура

    Spice Girls решили воссоединиться

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    По данным источника издания, "все пять девушек держали в секрете эти разговоры с лета, и наконец все они готовы воссоединиться в 2018 году".
    Участницы группы Spice Girls
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. 

    Участница группы Spice Girls разыграла пассажиров лондонского аэропорта
    Канал British Airways на YouTube
    Участница Spice Girls разыграла пассажиров лондонского аэропорта
    Всемирноизвестная группа Spice Girls решила воссоединиться в 2018 году для записи нового альбома, сообщает The Sun со ссылкой на источники.

    Как отмечает газета, такое предложение поступило от одной из участниц распавшегося коллектива Мел Си. Кроме того, в состав вернется и Виктория Бэкхэм, которая была противницей такого шага.

    "Все пять девушек держали в секрете эти разговоры с лета, и наконец все они готовы воссоединиться в 2018 году", — сказал один из источников издания.

    Девушки также планируют организовать специальный проект на телевидении в честь воссоединения.

    Ранее известная украинская певица Ирина Билык призналась, что не должна была родиться.

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