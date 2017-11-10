В США продадут бриллиантовое колье известной актрисы за рекордную сумму

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Бриллиантовое колье, которое носила актриса Жа Жа Габор, выставляется на аукцион в Нью-Йорке. Ожерелье из 45 ограненных алмазов весом 66 карат станет главным лотом торгов 4 декабря, говорится в заявлении дома Bonhams, поступившем в РИА Новости.

Украшение работы ювелира Гарри Уинстона (Harry Winston) 1964 года оценивается в 1,2-1,5 млн долларов.

"Жа Жа Габор — это олицетворение гламура старого Голливуда", — говорит глава отдела ювелирных украшений американского отделения Bonhams Сьюзан Абелес.

"Это украшение является самой сутью молодой актрисы: оно не просто восхитительно, оно сногсшибательно восхитительно", — отмечает она.

Американская актриса венгерского происхождения Жа Жа (За За) Габор (Zsa Zsa Gabor), настоящее имя Сари Габор, скончалась в США в декабре прошлого года в возрасте 99 лет.