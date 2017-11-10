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    Культура

    Черная балерина. Украинская поп-звезда удивила откровенным фото

    (обновлено: )49701
    Известная певица Надежда Мейхер продемонстрировала своим поклонникам растяжку, доказав, что находится в прекрасной физической форме.
    Надежда Мейхер
    Надежда Мейхер, instagram

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Известная украинская певица, бывшая участница группы "Виа-гра" Надежда Мейхер в своем инстаграм опубликовал откровенное фото.

    На нем Мейхер, которая до прихода в группу была танцовщицей, в откровенном наряде продемонстрировала потрясающую растяжку.

    "Дорогие мои! А была у вас несбыточная мечта, которую вы осуществили?", — написала Мейхер под фотографией.

    Надежда Мейхер, instagram
    Надежда Мейхер

    Ранее сообщалось, что бывший телохранитель американской певицы Мэрайи Кэри намерен подать на нее в суд за сексуальные домогательстваи унижение человеческого достоинства.

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