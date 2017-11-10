Черная балерина. Украинская поп-звезда удивила откровенным фото

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Известная украинская певица, бывшая участница группы "Виа-гра" Надежда Мейхер в своем инстаграм опубликовал откровенное фото.

На нем Мейхер, которая до прихода в группу была танцовщицей, в откровенном наряде продемонстрировала потрясающую растяжку.

"Дорогие мои! А была у вас несбыточная мечта, которую вы осуществили?", — написала Мейхер под фотографией.

Надежда Мейхер, instagram Надежда Мейхер

Ранее сообщалось, что бывший телохранитель американской певицы Мэрайи Кэри намерен подать на нее в суд за сексуальные домогательстваи унижение человеческого достоинства.