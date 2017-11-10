И снова домогательства. Под подозрения попал Стивен Сигал

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Супруга известной американской телеведущей Эллен Дедженерис Порша де Росси сообщила о домогательствах со стороны голливудского актера Стивена Сигала во время проб к одному из фильмов.

Об этом она написала в соцсети Twitter.

По словам Росси, после финальных проб Сигал позвал ее в свой офис, где сказал, "как важно иметь "химию" вне экрана".

"Он посадил меня и расстегнул свои кожаные штаны. Я убежала и позвонила своему агенту. Она равнодушно ответила: "Ну, я не знала, был ли он твоего типажа", — написала России.

wikipedia Порша де Росси

Эллен Дедженерис сделала репост этой записи и добавила, что "гордится своей женой".

Ранее в США и Британии нескольких знаменитостей обвинили в домогательствах. Среди них актеры и продюсеры.