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    Культура

    И снова домогательства. Под подозрения попал Стивен Сигал

    Тема:

    Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Хоффман... (45)

    (обновлено: )42205
    По словам Росси, после финальных проб Сигал позвал ее в свой офис, где сказал, "как важно иметь "химию" вне экрана": "Он посадил меня и расстегнул свои кожаные штаны".
    Американский актер Стивен Сигал
    RIA News Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Супруга известной американской телеведущей Эллен Дедженерис Порша де Росси сообщила о домогательствах со стороны голливудского актера Стивена Сигала во время проб к одному из фильмов.

    Об этом она написала в соцсети Twitter.

    По словам Росси, после финальных проб Сигал позвал ее в свой офис, где сказал, "как важно иметь "химию" вне экрана".

    "Он посадил меня и расстегнул свои кожаные штаны. Я убежала и позвонила своему агенту. Она равнодушно ответила: "Ну, я не знала, был ли он твоего типажа", — написала России.

    wikipedia
    Порша де Росси

    Эллен Дедженерис сделала репост этой записи и добавила, что "гордится своей женой".

    Ранее в США и Британии нескольких знаменитостей обвинили в домогательствах. Среди них актеры и продюсеры.

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