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    Культура

    Появилось фото Джамалы и пранкера, испортившего ее номер на Евровидении

    (обновлено: )423
    Поклонники певицы недоумевают такому снимку. Многие предполагают, что певица простила пранкера, а другие считают, что снимок был сделан случайно.
    Фото певицы Джамалы и пранкера Виталия Седюка
    Instagram Виталия Седюка

    КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. В сети появилось фото певицы Джамалы и пранкера Виталия Седюка, который на конкурсе "Евровидение-2017" испортил ее номер, сняв штаны прямо во время ее выступления.

    Финал Евровидения-2017
    УНИАН
    Пранкеры отметились на Евровидении. Конфуз во время выступления Джамалы

    Седюк, выложивший этот снимок в instagram, подписал его так: "Мой лучший друг и близкий человек".

    На что народ отреагировал весьма бурно: "У вас теперь любовь с Джамалой?! Она простила задницу Евро?", "Седюк с Джамалой? Я не сплю?", "Вы теперь друзья?", "Надеюсь, она не злится теперь на тебя, потому что я не могу даже представить себе, как это происходит, когда ты поешь, это видят 200 млн человек и вдруг происходит такое…"

    Хотя есть и те, кто пытается найти объяснение такому снимку: "Мне кажется, что она даже не заметила, что это он. Видно, что селфи сделано на ходу". 

    В финале Евровидения-2017 во время выступления Джамалы пранкер Виталий Седюк выбежал на сцену и обнажил ягодицы. 

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