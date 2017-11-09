Появилось фото Джамалы и пранкера, испортившего ее номер на Евровидении

Instagram Виталия Седюка

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. В сети появилось фото певицы Джамалы и пранкера Виталия Седюка, который на конкурсе "Евровидение-2017" испортил ее номер, сняв штаны прямо во время ее выступления.

Седюк, выложивший этот снимок в instagram, подписал его так: "Мой лучший друг и близкий человек".

На что народ отреагировал весьма бурно: "У вас теперь любовь с Джамалой?! Она простила задницу Евро?", "Седюк с Джамалой? Я не сплю?", "Вы теперь друзья?", "Надеюсь, она не злится теперь на тебя, потому что я не могу даже представить себе, как это происходит, когда ты поешь, это видят 200 млн человек и вдруг происходит такое…"

Хотя есть и те, кто пытается найти объяснение такому снимку: "Мне кажется, что она даже не заметила, что это он. Видно, что селфи сделано на ходу".

В финале Евровидения-2017 во время выступления Джамалы пранкер Виталий Седюк выбежал на сцену и обнажил ягодицы.