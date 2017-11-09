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    "Я не должна была родиться". Известная певица шокировала признанием

    (обновлено: )639
    Когда мама певицы Ирины Билык была беременной, ей поставили диагноз "синдром Боткина". Врачи предлагали женщине избавиться от ребенка.
    Ирина Билык
    Ирина Билык, facebook

    КИЕВ, 9 ноя- РИА Новости Украина. Известная украинская певица Ирина Билык призналась, что не должна была родиться.

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    "Когда моя мама была на 4 месяце беременности, ей сказали диагноз – синдром Боткина. Врачи предлагали убрать ребенка, потому что он родиться больным. Но мама отказалась и повторяла…"Все будет хорошо!" И вы видите, что действительно все хорошо", — цитирует признание Билык viva.ua.

    Напомним, летом перед концертом певицы Ирины Билык в Одессе произошли столкновения между бойкотирующими выступление, полицией и охраной клуба. Противники концерта считают, что Билык не должна выступать в Украине, так как в 2015 году посещала Крым, заехав с территории России. На место конфликта также прибыли активисты некой патриотической организации "Черная сотня", которые встали на защиту певицы.

    Ранее сообщалось, что бывший телохранитель американской певицы Мэрайи Кэри намерен подать на нее в суд за сексуальные домогательства и унижение человеческого достоинства.

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