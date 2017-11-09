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    Культура

    Армен Джигарханян начал бракоразводный процесс с киевлянкой

    (обновлено: )48940
    Мировой суд рассмотрит иску Джигарханяна о расторжении брака с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Ее адвокат уже заявил, что она готова к разводу, но не готова к примирению.
    Армен Джигарханян женился на киевлянке Виталине Цымбалюк-Романовской
    аккаунт Виталины Цымбалюк-Романовской в Instagram

    МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости Украина. Мировой судебный участок 202 столичного района Кунцево 27 ноября рассмотрит по существу иск о разводе актера и режиссера Армена Джигарханяна и киевлянки Виталины Цымбалюк-Романовской, сообщила пресс-секретарь Кунцевского суда Москвы Дарья Галкина.

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    В четверг мировой судебный участок 202 столичного района Кунцево провел беседу со сторонами по бракоразводному процессу актера, режиссера и худрука театра под своим руководством Армена Джигарханяна. Заседание прошло в закрытом режиме.

    "По иску Джигарханяна к Цымбалюк-Романовской о расторжении брака назначено судебное заседание на 27 ноября в 11.00", — сказала Галкина.

    По словам пресс-секретаря суда, представители Джигарханяна заявили ходатайство о проведении судебного разбирательства в закрытом режиме; данный вопрос, пояснила она, будет решаться при рассмотрении иска по существу.

    Публичный скандал вокруг отношений 82-летнего артиста и его 38-летней супруги Виталины Цымбалюк-Романовской начался после того, как 10 октября актер попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою супругу, которая, по его словам, "причинила ему много боли".

    Одновременно Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора Театра под руководством Джигарханяна, уволилась оттуда по собственному желанию и объявила о намерении подать на развод.

    На минувшей неделе Джигарханян обратился с официальным письмом в департамент культуры Москвы с просьбой оградить его и артистов театра "от аферистов, мешающих нормальной работе коллектива".

    Адвокат Цымбалюк-Романовской уже заявил, что она готова к разводу, но не готова к примирению.

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