Армен Джигарханян начал бракоразводный процесс с киевлянкой

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости Украина. Мировой судебный участок 202 столичного района Кунцево 27 ноября рассмотрит по существу иск о разводе актера и режиссера Армена Джигарханяна и киевлянки Виталины Цымбалюк-Романовской, сообщила пресс-секретарь Кунцевского суда Москвы Дарья Галкина.

В четверг мировой судебный участок 202 столичного района Кунцево провел беседу со сторонами по бракоразводному процессу актера, режиссера и худрука театра под своим руководством Армена Джигарханяна. Заседание прошло в закрытом режиме.

"По иску Джигарханяна к Цымбалюк-Романовской о расторжении брака назначено судебное заседание на 27 ноября в 11.00", — сказала Галкина.

По словам пресс-секретаря суда, представители Джигарханяна заявили ходатайство о проведении судебного разбирательства в закрытом режиме; данный вопрос, пояснила она, будет решаться при рассмотрении иска по существу.

Публичный скандал вокруг отношений 82-летнего артиста и его 38-летней супруги Виталины Цымбалюк-Романовской начался после того, как 10 октября актер попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою супругу, которая, по его словам, "причинила ему много боли".

Одновременно Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора Театра под руководством Джигарханяна, уволилась оттуда по собственному желанию и объявила о намерении подать на развод.

На минувшей неделе Джигарханян обратился с официальным письмом в департамент культуры Москвы с просьбой оградить его и артистов театра "от аферистов, мешающих нормальной работе коллектива".

Адвокат Цымбалюк-Романовской уже заявил, что она готова к разводу, но не готова к примирению.