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    Культура

    Бодигард знаменитой певицы обвиняет ее в домогательствах

    Тема:

    Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Хоффман... (39)

    (обновлено: )27
    Телохранитель Майкл Анелло подает в суд на свою бывшую работодательницу - звезду поп-музыки Мэрайю Кэри. Он обвиняет певицу в оскороблениях, унижениях и домогательствах.
    Американская певица Мэрайя Кэри. Архивное фото
    Mariah Carey/Facebook

    КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Бывший телохранитель американской певицы Мэрайи Кэри намерен подать на нее в суд за сексуальные домогательства и унижение человеческого достоинства, сообщает портал TMZ.

    Марайя Кэри, Элтон Джон и Леди Гага спели в караоке-шоу. Видео
    Канал The Late Late Show на Youtube
    Марайя Кэри, Элтон Джон и Леди Гага спели в караоке-шоу

    Как пишет портал, Майкл Анелло заявил, что Кэри унижала его и его коллег, называя их нацистами, скинхедами, членами ультраправой организации Ку-клукс-клан.

    Также Анелло обвиняет певицу в сексуальных домогательствах. По его словам, во время поездки в Кабо-Сан-Лукас в Мексике, певица попросила прийти в ее комнату и перенести ее багаж. Когда Анелло вошел в комнату, Кэри была в расстегнутом неглиже. Телохранитель хотел уйти, но певица настаивала, чтобы он перенес багаж. Анелло отметил, что он покинул комнату и физического контакта не было.

    Как сообщил адвокат Анелло, он подготовил черновик иска. На данный момент иск приостановлен, вероятно, из-за ведущихся переговоров между адвокатом телохранителя и командой певицы. По информации портала, команда Кэри была готова "заплатить некоторую сумму", но Анелло не устроил ее размер.

    В последнее время в США разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса и киноиндустрии.

    Под следствием за домогательства находится актер Билл Косби, со всех постов уволен кинопродюсер Харви Вайнштейн, обвинен в домогательствах актер и режиссер Кевин Спейси.

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