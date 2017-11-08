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    На радио увеличились квоты украинских песен

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    75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ (143)

    (обновлено: )9204
    Согласно закону, с 8 ноября доля песен на государственном языке на радиостанциях должна увеличиться с 25% до 30%, а доля ведения передач на украинском языке - с 50% до 55%.
    Радио. Архивное фото
    RIA News Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. В Украине со среды, 8 ноября, доля песен на государственном языке на радио должна увеличиться с 25% до 30%, а доля ведения передач на украинском языке — с 50% до 55%. Об этом говорится в переходных положениях закона №1421-VIII "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно доли музыкальных произведений на государственном языке в программах телерадиоорганизаций".

    Пульт управления от телевизора
    espensorvik/flickr.com
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    Данный закон вступил в силу 8 ноября 2016 года. "Со дня вступления в силу этого закона доля песен на государственном языке, предусмотренная частью второй статьи девять Закона Украины "О телевидении и радиовещании", составляет: в течение первого года — 25 процентов, в течение второго года — 30 процентов, в течение третьего года — 35 процентов", — говорится в документе.

    "Со дня вступления в силу данного закона минимальная доля ведения передач на государственном языке, предусмотренная частью пятой статьи девять закона Украины "О телевидении и радиовещании", составляет: в течение первого года — не менее 50 процентов, в течение второго года — не менее 55 процентов, в течение третьего года — не менее 60 процентов", — говорится в переходных положениях закона.

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    Ранее Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал радиостанцию "Радио-Эра FM" на 11,8 тысячи долларов за невыполнение закона о 25-процентной квоте на украинский язык и музыку.

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