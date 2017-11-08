Умер популярный украинский артист театра и кино

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. На 53-м году жизни умер актер театра и кино, сценарист, режиссер, член национального союза кинематографистов, заслуженный артист Украины Тарас Денисенко, сообщает пресс-служба Министерства культуры Украины.

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"Печальные новости к вечеру. Только что скончался Тарас Денисенко…О времени похорон и прощания будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении.

Тарас Денисенко был женат, у него осталось трое детей: Орест, Мария и Гордей.

Как сообщила журналист Светлана Короненко в своем Facebook, артист родился в семье киноактрисы Натальи Наум и кинорежиссера Владимира Денисенко.

Тарас Денисенко снялся в десятках фильмов: "Высокий перевал" (1982, Юрко), "Какие же мы были молодые" (1985. Приз СК Украины "За лучшую мужскую роль" на кинофестивале "Молодость-85"), "Обвиняется свадьба" (1986), "Квартирант" (1987), "В Крыму не всегда лето" (1987, Озорнов) и многих других.

Ранее во Франции скончалась известная актриса и певица, обладательница многих почетных наград и премий за вклад в искусство Даниэль Дарьё. Она умерла в 100 лет. К этому возрасту Дарьё сыграла в 140 фильмах.