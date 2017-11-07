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    Культура

    Безруков впервые вышел в свет с внебрачными детьми

    (обновлено: )117
    Известный российский актер Сергей Безруков признался журналистам, что лишь с рождением третьего ребенка, дочки Маши, впервые по-настоящему почувствовал себя отцом.
    Сергей Безруков с женой Анной Матисон с внебрачными детьми
    kp.ua

    КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Известный российский актер Сергей Безруков пришел на мероприятие в Москве вместе с женой  Анной Матисон и старшими детьми — 6-летним Иваном и 8-летней Сашей, которых актеру родила актриса Кристина Смирнова, когда он был еще женат на Ирине Безруковой. 

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    Впервые СМИ сообщили о внебрачных детях, которых актер тщательно скрывал, еще в 2014 году. Но Безруков впервые их публично признал только спустя два года, после развода с первой супругой. Сейчас Безруков женат на режиссере Анне Матисон, с которой воспитывает годовалую дочь Машу.

    " С появлением в моей жизни Ани и Машеньки многое изменилось. Я впервые по-настоящему почувствовал себя отцом. Да, у меня есть еще дети, и для многих это давно не секрет, как для моих родителей и моей жены Ани, которая приняла их. Но именно с рождением Машеньки я смог в полной мере ощутить отцовское счастье: быть при рождении, бессонные ночи, усталость (но счастливая!), первая улыбка, первый зубик", — рассказал Безруков в интервью "Комсомольской правде".

    Что касается бывшей супруги Ирины Безруковой, то они продолжаются общаться, так как их связывают общие дела.

    Ранее Сергей Безруков заявил РИА Новости, что знает о попадании в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", но не обращает на это внимания.

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