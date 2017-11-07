Рада освободила от НДС украинский кинематограф

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Верховная Рада отменила до 1 января 2021 года пошлину на оборудование, ввозимое субъектами кинематографии для производства и демонстрации фильмов в соответствии с законом "О государственной поддержке кинематографии в Украине". За принятие в целом законопроекта №3239-д проголосовали 228 депутатов при минимально необходимых 226, передают "Украинские новости".

Законопроектом также предлагается отменить до 2021 года пошлину на ввозимые комплектующие к оборудованию для производства и демонстрации фильмов в соответствии с законом "О государственной поддержке кинематографии в Украине".

Рада также освободила от уплаты НДС до 2023 года показ иностранных фильмов с украинским дубляжем.

За принятие в целом законопроекта №3238-д проголосовали 228 депутатов при минимально необходимых 226.

Согласно внесенным в Налоговый кодекс изменениям, не считается дополнительным благом плательщика налога уплаченная субъектом кинематографии стоимость товаров и услуг, а именно: проезд, проживание, питание, охрана, страхование, медицинское обслуживание, тренировки, обучение, связанное с участием такого налогоплательщика в производстве аудиовизуальных произведений, производимых субъектами кинематографии Украины, если это предусмотрено условиями договора с такими налогоплательщиками или режиссерским сценарием аудиовизуального произведения.

Согласно переходным положениям, временно, до 1 января 2023 года, освобождаются от налогообложения налогом на добавленную стоимость операции по поставке услуг по демонстрации и распространению национальных фильмов и иностранных фильмов, дублированных, озвученных государственным языком на территории Украины.