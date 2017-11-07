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    Культура

    Известная певица призналась, что похищены ее фото в голом виде

    (обновлено: )90111
    Неизвестные продают в интернете фотографии обнаженной певицы Sia. Она уже призвала своих поклонников не тратить деньги.
    Австралийская певица Sia
    Фото из Twitter Sia

    КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Известная австралийская певица Sia заявила, что неизвестные продают в интернете ее фотографии в голом видео.

    В своем микро-блоге Sia опубликовала фото, которое предлагают купить в хорошем качестве в комплекте еще с 14 изображениями.

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    Sia призывает своих фанатов не тратить деньги: "По-видимому, кто-то пытается продать фотографии обнаженной меня поклонникам. Не тратьте деньги, смотрите бесплатно. Каждый день как Рождество!".

    Ранее исландская певица и актриса, обладательница множества музыкальных и кино-премий Бьорк призналась в том, что в начале актерской карьеры подверглась домогательствам со стороны датского режиссера.

    Справка

    Sia — австралийская певица и автор песен в стиле эмоциональный джаз и поп, а также актриса.

    В 2014 году ее песня Chandelier получила четыре номинации на Грэмми в категориях "Запись года", "Песня года", "Лучшее сольное поп-исполнение", "Лучшее музыкальное видео".

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