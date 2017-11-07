Известная певица призналась, что похищены ее фото в голом виде

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Известная австралийская певица Sia заявила, что неизвестные продают в интернете ее фотографии в голом видео.

В своем микро-блоге Sia опубликовала фото, которое предлагают купить в хорошем качестве в комплекте еще с 14 изображениями.

Sia призывает своих фанатов не тратить деньги: "По-видимому, кто-то пытается продать фотографии обнаженной меня поклонникам. Не тратьте деньги, смотрите бесплатно. Каждый день как Рождество!".

Ранее исландская певица и актриса, обладательница множества музыкальных и кино-премий Бьорк призналась в том, что в начале актерской карьеры подверглась домогательствам со стороны датского режиссера.

Справка

Sia — австралийская певица и автор песен в стиле эмоциональный джаз и поп, а также актриса.

В 2014 году ее песня Chandelier получила четыре номинации на Грэмми в категориях "Запись года", "Песня года", "Лучшее сольное поп-исполнение", "Лучшее музыкальное видео".