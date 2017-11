Настю Каменских обвинили в плагиате

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Певица Настя Каменских, которая решила начать сольную карьеру, выпустила 2 ноября свой первый видеоклип на песню "Это моя ночь".

И в сети уже заметили, что припев песни очень напоминает одну из композиций легендарных Coldplay.

Мотив припева песни Насти Каменских очень напоминает припев песни The Chainsmokers & Coldplay — Something Just Like This.

"Клип на дебютную песню певицы "#этомояночь" вызвал только одну реакцию — ЭТО Ж ПЛАГИАТ!. Действительно, припев трека Каменских точно повторяет хит The Chainsmokers и Coldplay — Something Just Like This", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее появился первый сольный клип Каменских.