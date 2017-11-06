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    Культура

    В фильме Бессона "Валериан и тысяча планет" нашли украинский след

    (обновлено: )63
    Об украинском флаге и шевронах в фильме Люка Бессона сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
    Скриншот фильма Валериан и город тысячи планет
    Владимир Омелян, facebook

    КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. В последнем фильме режиссера Люка Бессона "Валериан и город тысячи планет" присутствуют украинский флаг и шеврон на одежде солдат межгалактической миссии.

    Скрин из фильма опубликовал министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

    Владимир Омелян, facebook
    Пост Владимира Омеляна

    "Ну что же, за Украину в XXVIII веке я спокоен. Украинская делегация прибывает на станцию "Альфа" в Магелановой галактике. Никого из нынешних политиков в ее составе уже нет, значит в Украине все наконец хорошо. Судя по радостным свежим лицам – транспортная отрасль функционирует отлично", – написал Омелян. 

    Сцена с украинским флагом и шевронами присутствует в фантастическом фильме на 2 минуте 31 секунде.

    Владимир Омелян, facebook
    Скриншот фильма "Валериан и город тысячи планет"
    Владимир Омелян, facebook
    Скриншот фильма "Валериан и город тысячи планет"

    Пользователи Facebook с восторгом отреагировали на новость от министра, щедро разбавив ее оригинальными комментариями.

    Ранее в СМИ появилась информация о том, что кинокомпания французского режиссера и продюсера Люка Бессона EuropaCorp снимет фильм, основанный на событиях августа 2000 года, когда погиб экипаж атомного подводного ракетного крейсера "Курск".

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