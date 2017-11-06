В фильме Бессона "Валериан и тысяча планет" нашли украинский след

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. В последнем фильме режиссера Люка Бессона "Валериан и город тысячи планет" присутствуют украинский флаг и шеврон на одежде солдат межгалактической миссии.

Скрин из фильма опубликовал министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

Владимир Омелян, facebook Пост Владимира Омеляна

"Ну что же, за Украину в XXVIII веке я спокоен. Украинская делегация прибывает на станцию "Альфа" в Магелановой галактике. Никого из нынешних политиков в ее составе уже нет, значит в Украине все наконец хорошо. Судя по радостным свежим лицам – транспортная отрасль функционирует отлично", – написал Омелян.

Сцена с украинским флагом и шевронами присутствует в фантастическом фильме на 2 минуте 31 секунде.

Владимир Омелян, facebook Скриншот фильма "Валериан и город тысячи планет"

Владимир Омелян, facebook Скриншот фильма "Валериан и город тысячи планет"

Пользователи Facebook с восторгом отреагировали на новость от министра, щедро разбавив ее оригинальными комментариями.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что кинокомпания французского режиссера и продюсера Люка Бессона EuropaCorp снимет фильм, основанный на событиях августа 2000 года, когда погиб экипаж атомного подводного ракетного крейсера "Курск".