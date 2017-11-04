Антонио Бандерас сообщил о тяжелой потере в семье

КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости Украина. Мать испанского и американского актера Антонио Бандераса скончалась. Об этом сообщил актер в Twitter.

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"В шесть часов утра наша мать Ана Бандера Гайего покинула нас навсегда", — написал актер.

Как сообщает агентство EFE, мать актера скончалась в испанской Малаге в возрасте 84 лет.

По информации газеты Vanguardia, Бандерас в последние дни был в Малаге на съемках сериала "Гений".

Ранее сообщалось, что острая боль в груди настигла 56-летнего актера Антонио Бандераса, когда он отдыхал со своей 37-летней подругой Николь в Швейцарии. Актер был доставлен в местную клинику.