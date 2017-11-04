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    Культура

    Антонио Бандерас сообщил о тяжелой потере в семье

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    Как сообщается, мать Антонио Бандераса скончалась в испанской Малаге в возрасте 84 лет. В последние дни актер был в Малаге на съемках сериала "Гений".
    Актер Антонио Бандерас. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости Украина. Мать испанского и американского актера Антонио Бандераса скончалась. Об этом сообщил актер в Twitter.

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    "В шесть часов утра наша мать Ана Бандера Гайего покинула нас навсегда", — написал актер.

    Как сообщает агентство EFE, мать актера скончалась в испанской Малаге в возрасте 84 лет.

    По информации газеты Vanguardia, Бандерас в последние дни был в Малаге на съемках сериала "Гений".

    Ранее сообщалось, что острая боль в груди настигла 56-летнего актера Антонио Бандераса, когда он отдыхал со своей 37-летней подругой Николь в Швейцарии. Актер был доставлен в местную клинику. 

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