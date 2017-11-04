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    Культура

    Кейт Миддлтон ждет двойню - СМИ

    (обновлено: )60
    Герцогиня Кембриджская Кэтрин
    RIA News Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

    Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и принц Уильям ждут появления на свет двойни. Об этом сообщило издание Life and Style, ссылаясь на источника из окружения королевской семьи.

    Отмечается, что для пары результаты УЗИ стали настоящей неожиданностью. У пары должны родится девочки. Сейчас Кейт и Уильям выбирают имена для своих принцесс.

    "Они пока не определились с именем, но вариантов не так уж много — Виктория, Элис, Оливия, Александра и Елизавета", — рассказал королевский источник.

    Он также отметил, что первым эту новость услышали мама Кейт Кэрол Миддлтон и ее сестра Пиппа. Мидлтон уже выступила резко против того, чтобы одевать близнецов одинаково. Также стало известно, что у каждого из детей будет отдельная спальня.

    "Она хочет, чтобы каждый из двойни был индивидуален и проявлял свойственные только ему качества", — добавил собеседник издания.

    В тоже время, королевская семья пока никак не комментирует подобную информацию.

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