Кейт Миддлтон ждет двойню - СМИ

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и принц Уильям ждут появления на свет двойни. Об этом сообщило издание Life and Style, ссылаясь на источника из окружения королевской семьи.

Отмечается, что для пары результаты УЗИ стали настоящей неожиданностью. У пары должны родится девочки. Сейчас Кейт и Уильям выбирают имена для своих принцесс.

"Они пока не определились с именем, но вариантов не так уж много — Виктория, Элис, Оливия, Александра и Елизавета", — рассказал королевский источник.

Он также отметил, что первым эту новость услышали мама Кейт Кэрол Миддлтон и ее сестра Пиппа. Мидлтон уже выступила резко против того, чтобы одевать близнецов одинаково. Также стало известно, что у каждого из детей будет отдельная спальня.

"Она хочет, чтобы каждый из двойни был индивидуален и проявлял свойственные только ему качества", — добавил собеседник издания.

В тоже время, королевская семья пока никак не комментирует подобную информацию.