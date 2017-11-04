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    Мила Кунис о визите в Черновцы: ничего не почувствовала

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    По словам американской актрисы, в Черновцах ее не пустили в дом, в котором она прожила первые 7 лет своей жизни. Мила Кунис назвала этот инцидент "по-настоящему унизительной историей".
    Мила Кунис и Эштон Катчер прилетели в Черновцы
    Молодой Буковинец

    КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости Украина. Известную голливудскую актрису Милу Кунис не пустили в родной дом в Черновцах, в котором она провела первые сем лет своей жизни. Неприятный инцидент произошел во время недавнего визита Кунис и ее супруга Эштон Катчера в Черновцы.

    Мила Кунис и Эштон Катчер посетили Черновцы
    facebook.com/voytyuk.1
    Звезды Голливуда в Черновцах: прогулка Милы Кунис и Эштона Катчера

    "Мы отправились в наш старый дом, я постучала в дверь, потому что действительно хотела заглянуть внутрь. Но новая владелица просто ответила: Нет!. Ей было все равно. Я сказала: Я жила здесь, когда была маленькой, мои родители со мной, но ей было плевать и она даже не открыла нам дверь. Вся эта история была по-настоящему унизительной", – сказала Кунис в интервью глянцу The Edit.

    По словам актрисы, поехать на родину ей предложил ее муж Эштон Катчер, у которого в тот момент были съемки в соседней Венгрии.

    Кунис рассказала, что не хотела ехать в Черновцы без родителей.

    " Мы в срочном порядке позвали родителей в Будапешт, а оттуда все вместе отправились в Украину. Устроили такое себе путешествие на один день", – добавила актриса.

    В то же время голливудская знаменитость призналась, что ничего не почувствовала во время визита в "город детства".

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    "Это было странно. Часть тебя хочет что-то почувствовать (к месту, откуда ты). А я ничего не почувствовала. Мы прилетели, и Эштон сказал: "Нет?" "Да, ничего. Мне нечего тебе сказать", — вспомнила Кунис.

    Напомним, ранее сообщалось, что полиция Нью-Йорка намерена арестовать продюсера Харви Вайнштейна по подозрению в изнасиловании. 

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