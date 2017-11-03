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    Культура

    В Киеве стартовал фестиваль национальных культур

    (обновлено: )5411
    По словам руководителя представительства Россотрудничества в Украине Константина Воробьева, "простые слова "Искусство объединяет", ставшие девизом фестиваля, на самом деле имеют важный и глубокий смысл.
    Фестиваль национальных культур в Киеве
    Фото РЦНК

    КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Фестиваль национальных культур "Искусство объединяет" открылся в четверг, 2 ноября, в Российском центре науки и культуры в Киеве, он продлится до 9 ноября.

    Открывая праздничное мероприятие, временный поверенный в делах России в Украине Александр Лукашик сказал: "И Украина, и Россия — государства многонациональные, в них проживают многие десятки наций и народностей. Общность судеб народов, живущих на одной общей территории, формировалась и крепла веками. В этом уникальном содружестве людей разных национальностей — сила наших стран. Наша задача – сохранить зародившиеся много веков назад традиции, поддержать самобытные национальные культуры, создать условия для их развития, предотвратить попытки разжечь межэтническую и межрелигиозную рознь".

    Фото РЦНК
    Фестиваль национальных культур в Киеве

    По словам руководителя представительства Россотрудничества в Украине Константина Воробьева, "простые слова "Искусство объединяет", ставшие девизом фестиваля, на самом деле имеют важный и глубокий смысл.

    "Именно искусство является той универсальной ценностью, которая, несмотря на различия, способна объединить нас всех и сохранить наше общее гуманитарное пространство", — отметил он.

    Украшением праздничной программы стал концерт, в котором приняли участие как признанные мастера эстрады и оперной сцены, так и самодеятельные художественные коллективы, представляющие самобытное искусство различных диаспор, проживающих в Украине.

    Фото РЦНК
    Фестиваль национальных культур в Киеве

    На сцене РЦНК прозвучали хорошо всем знакомые русские и украинские песни, а также песни на татарском языке в исполнении молодежного ансамбля "Талир", были представлены удивительные по красоте, энергетике и изяществу танцы народов Осетии Чечни, Дагестана, звучала народная армянская музыка.

    После концерта многочисленные гости праздника – российские соотечественники, представители общественности, журналисты – познакомились с работами талантливой житомирской художницы Ольги Дидковской, представленные на выставках "Куклы народов России" и "Украиночка", продегустировали национальные блюда.

    Фото РЦНК
    Фестиваль национальных культур в Киеве

    В рамках торжества состоялось чествование ветеранов войны и труда.

    Фото РЦНК
    Фестиваль национальных культур в Киеве

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