В Киеве стартовал фестиваль национальных культур

Фото РЦНК

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Фестиваль национальных культур "Искусство объединяет" открылся в четверг, 2 ноября, в Российском центре науки и культуры в Киеве, он продлится до 9 ноября.

Открывая праздничное мероприятие, временный поверенный в делах России в Украине Александр Лукашик сказал: "И Украина, и Россия — государства многонациональные, в них проживают многие десятки наций и народностей. Общность судеб народов, живущих на одной общей территории, формировалась и крепла веками. В этом уникальном содружестве людей разных национальностей — сила наших стран. Наша задача – сохранить зародившиеся много веков назад традиции, поддержать самобытные национальные культуры, создать условия для их развития, предотвратить попытки разжечь межэтническую и межрелигиозную рознь".

Фото РЦНК Фестиваль национальных культур в Киеве

По словам руководителя представительства Россотрудничества в Украине Константина Воробьева, "простые слова "Искусство объединяет", ставшие девизом фестиваля, на самом деле имеют важный и глубокий смысл.

"Именно искусство является той универсальной ценностью, которая, несмотря на различия, способна объединить нас всех и сохранить наше общее гуманитарное пространство", — отметил он.

Украшением праздничной программы стал концерт, в котором приняли участие как признанные мастера эстрады и оперной сцены, так и самодеятельные художественные коллективы, представляющие самобытное искусство различных диаспор, проживающих в Украине.

Фото РЦНК Фестиваль национальных культур в Киеве

На сцене РЦНК прозвучали хорошо всем знакомые русские и украинские песни, а также песни на татарском языке в исполнении молодежного ансамбля "Талир", были представлены удивительные по красоте, энергетике и изяществу танцы народов Осетии Чечни, Дагестана, звучала народная армянская музыка.

После концерта многочисленные гости праздника – российские соотечественники, представители общественности, журналисты – познакомились с работами талантливой житомирской художницы Ольги Дидковской, представленные на выставках "Куклы народов России" и "Украиночка", продегустировали национальные блюда.

Фото РЦНК Фестиваль национальных культур в Киеве

В рамках торжества состоялось чествование ветеранов войны и труда.