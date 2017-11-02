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    Культура

    Леди Гага помолвлена с агентом по поиску актеров - СМИ

    (обновлено: )12
    Обладательница премии "Грэмми" и сотрудник компании Creative Artists Agency обручились еще летом, после того, как Кристиано Карино попросил разрешения у отца певицы.
    Леди Гага. Архивное фото
    http://www.flickr.com/loritingey/

    КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Знаменитая американская поп-исполнительница Леди Гага (Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) помолвлена с агентом по поиску актеров и музыкантов Кристиано Карино, вместе с которым певицу видят с января текущего года, сообщает журнал US Weekly со ссылкой на собственные источники.

    instagram.com/sofikomeladze
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    Обладательница премии "Грэмми" и сотрудник компании Creative Artists Agency обручились еще летом, после того, как Карино попросил разрешения у отца певицы, отмечают источники. Пара пока не строит планы по проведению свадьбы, так как сейчас они больше думают о выздоровлении певицы.

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    В сентябре Леди Гага сообщила об отмене выступлений в рамках европейской части мирового турне в поддержку альбома Joanne до начала 2018 года из-за сильной боли. Ожидалось, что в течение семи недель певица будет проходить лечение, чтобы избавиться от боли из-за "старых травм, которые продолжают беспокоить ее". Ранее СМИ сообщали, что певица страдает от фибромиалгии. Это заболевание выражается в хронической скелетно-мышечной боли.

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