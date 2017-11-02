В Одессе скончался знамениты украинский режиссер

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КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. В Одессе н ума 84-ом году жизни скончался известный украинский режиссер Вадим Костроменко, сообщает пресс-служба Одесской киностудии.

"На 84-м году ушел из жизни украинский режиссер-постановщик, оператор, сценарист, писатель, Заслуженный деятель искусств Украины, директор Музея кино Вадим Костроменко", — говорится в сообщении.

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На Одесской киностудии Костроменко трудился 60 лет. В качестве оператора он снял 13 художественных лент, в том числе вместе со знаменитым советским кинорежисером Марленом Хуциевым работал над легендарным фильмом "Весна на Заречной улице".

Наиболее известными режиссерскими работами Костроменко стали художественный фильм "Квартет Гварнери" (1978 г.), телевизионный фильм "Секретный фарватер" (1986 г.).

Думская.net Кинорежиссер Вадим Костроменко

Костроменко также работал с Владимиром Высоцким, Людмилой Гурченко, Петром Тодоровским, Николаем Рибниковим, Натальей Фатеевой и многими другими.

Церемония прощание с режиссером состоится в пятницу, 3 ноября, в 11.00 на Одесской киностудии.