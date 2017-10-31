Брат Кевина Спейси сделал шокирующее признание об их отце-нацисте

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Брат актера Кевина Спейси Рэндалл Фоулер рассказал, что их отец регулярно его насиловал и принадлежал к американской нацистской партии. Об этом он сказал в интервью газете Daily Mail.

По его словам, Томас Джоффри Фоулер неоднократно избивал детей, а однажды надругался над ним с молчаливого согласия матери. Отмечается, что Рэндаллу было 12 лет, когда отец впервые изнасиловал его, и это продолжалось в течение четырех лет.

Рендалл также рассказал, что Фоулер-старший присоединился к американской нацистской партии и даже побрил усы на манер Адольфа Гитлера.

dailymail.co.uk Отец Кевина Спейси Томас Джоффри Фоулер

На фоне происходящего, по словам Рэндалла, Кевин полностью замкнулся в себе, а их сестра сбежала из дома.

"Кевин пытался избежать происходящего, погрузив себя в эмоциональный пузырь. Он стал скрытным и изворотливым", – рассказал Рэндалл.

В интервью Рэндалл также отметил, что отец ужасно выматывал семью, и они прозвали его "тварью".

dailymail.co.uk Кевин Спейси с семьей

"При таком отце у нас совершенно не было шансов вырасти нормальными. У меня было четыре брака и множество связей, но я так и не смог стать счастливым", – добавил Рэндалл.

Ранее Кевин Спейси после обвинений в домогательствах к несовершеннолетнему на тот момент актеру Энтони Рэппу совершил каминг аут, заявив, что он — гей.