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    Культура

    Брат Кевина Спейси сделал шокирующее признание об их отце-нацисте

    (обновлено: )26
    По словам брата известного актера, их отец неоднократно избивал детей, а однажды надругался над ним с молчаливого согласия матери. По его словам, Рэндаллу было 12 лет, когда отец впервые изнасиловал его, и это продолжалось в течение четырех лет.
    Кевин Спейси с братом
    dailymail.co.uk

    КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Брат актера Кевина Спейси Рэндалл Фоулер рассказал, что их отец регулярно его насиловал и принадлежал к американской нацистской партии. Об этом он сказал в интервью газете Daily Mail.

    По его словам, Томас Джоффри Фоулер неоднократно избивал детей, а однажды надругался над ним с молчаливого согласия матери. Отмечается, что Рэндаллу было 12 лет, когда отец впервые изнасиловал его, и это продолжалось в течение четырех лет.

    Рендалл также рассказал, что Фоулер-старший присоединился к американской нацистской партии и даже побрил усы на манер Адольфа Гитлера.

    dailymail.co.uk
    Отец Кевина Спейси Томас Джоффри Фоулер

    На фоне происходящего, по словам Рэндалла, Кевин полностью замкнулся в себе, а их сестра сбежала из дома.

    "Кевин пытался избежать происходящего, погрузив себя в эмоциональный пузырь. Он стал скрытным и изворотливым", – рассказал Рэндалл.

    В интервью Рэндалл также отметил, что отец ужасно выматывал семью, и они прозвали его "тварью".

    dailymail.co.uk
    Кевин Спейси с семьей

    "При таком отце у нас совершенно не было шансов вырасти нормальными. У меня было четыре брака и множество связей, но я так и не смог стать счастливым", – добавил Рэндалл.

    Ранее Кевин Спейси после обвинений в домогательствах к несовершеннолетнему на тот момент актеру Энтони Рэппу совершил каминг аут, заявив, что он — гей.

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