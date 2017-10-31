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    Кевина Спейси лишили премии "Эмми" после обвинений в домогательствах

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    Вручение "Эмми" обладателю двух "Оскаров" Кевину Спейси должно было состояться в Нью-Йорке в следующем месяце. Лауреатами такой премии становятся деятели, "чьи уникальные творческие достижения вносят вклад в развитие мирового телепроизводства".
    Актер Кевин Спейси
    RIA News Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Американский актер Кевин Спейси не получит присужденную ему "Эмми"; премию отозвали после выдвинутых в адрес знаменитости обвинений в домогательствах.

    Вручение премии International Emmy Founders Award обладателю двух "Оскаров" Спейси должно было состояться в Нью-Йорке в следующем месяце. Лауреатами такой премии становятся деятели, "чьи уникальные творческие достижения вносят вклад в развитие мирового телепроизводства".

    "Международная академия объявляет, что в свете последних событий Кевин Спейси не будет удостоен международной премии "Эмми", — говорится в заявлении Международной академии телевизионных искусств и наук.

    В предыдущие годы награда Founders Award присуждалась таким знаменитым деятелям кино- и телеискусства, как Джей Джей Абрамс, Стивен Спилберг, Опра Уинфри. Церемония вручения проходит в Нью-Йорке с 1980 года.

    Ранее актер Энтони Рэпп, известный по сериалу Star Trek, рассказал СМИ, что когда ему было 14 лет, пьяный Спейси попытался соблазнить его. Спейси заявил, что не помнит инцидента с домогательствами к несовершеннолетнему на тот момент Рэппу, однако принес ему свои извинения. Актер также сообщил, что история с обвинениями дала ему храбрости признаться в том, что у него были отношения с мужчинами.

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