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    Культура

    Звезду известного сериала не пустили в США

    (обновлено: )12
    Чарли Хитон. Архивное фото
    Чарли Хитон/Instagram

    КИЕВ, 29 окт — РИА Новости Украина. Пограничники обнаружили следы кокаина в багаже звезды сериала "Очень странные дела" (Stranger Things) Чарли Хитона, прибывшего в аэропорт Лос-Анджелеса. Британскому актеру отказали во въезде в США и отправили обратно в Лондон, пишет издание Sun.

    Хитон прилетел в США, чтобы посетить вечеринку в честь выхода второго сезона сериала. Пограничники международного аэропорта Лос-Анджелеса нашли в багаже 23-летнего актера следы белого порошка.

    Как сообщил изданию неназванный источник, экспертам удалось установить, что "очень малое количество" обнаруженного вещества оказалась кокаином. Арестовывать Хитона не стали. Ему пришлось отправиться обратно в британскую столицу, откуда он вылетел несколькими часами ранее, и пропустить премьеру популярного шоу.

    Чарли Хитон исполняет в сериале роль Джонатана Байерса — старшего брата пропавшего мальчика Уилла, вокруг поисков которого разворачивается основное действие. Первый сезон "Очень странных дел" с участием знаменитой американской актрисы Вайноны Райдер вышел в июле прошлого года и удостоился нескольких престижных наград. Премьера второго сезона состоялась 27 октября.

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