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    Стали известны страны, которые примут участие в Евровидении-2018

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    Сайт организаторов песенного конкурса Евровидения сообщил, какие страны подтвердили свое участие в музыкальном состязании в Португалии, кроме Испании, Великобритании, Италии, Германии, Франции и победителя 2017 года Португалии.
    Исполнительный директор песенного конкурса Евровидение Йон Ола Санд
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. В песенном конкурсе "Евровидение-2018", который пройдет в Португалии, примут участие 43 страны, сообщает esctoday.

    Появился промо-ролик Евровидения-2018 в Португалии
    Канал Eurovision Song Contest на youtube
    Появился проморолик Евровидения-2018 в Португалии

    Среди стран, которые подтвердили свое участие: Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Беларусь, Бельгия, Болгария, Венгрия, Грузия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Норвегия, Нидерланды, Польша, Россия, Румыния, Сан-Марино, Словения, Сербия, Украина, Финляндия, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.

    Также участие примут страны "Большой пятерки" — Испания, Великобритания, Италия, Германия и Франция, которые автоматически проходят в финал вместе с победителем Евровидения-2017 Португалией.

    Украина получила право принять Евровидение после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Победителем песенного конкурса Евровидение-2017, который прошел в Киеве, стал участник из Португалии Сальвадор Собрал с песней Amar Pelos Dois ("Любви хватит на двоих"). По итогам голосования жюри и зрителей представитель Португалии набрал наибольшее количество голосов — 758.

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