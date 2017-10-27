Стали известны страны, которые примут участие в Евровидении-2018

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. В песенном конкурсе "Евровидение-2018", который пройдет в Португалии, примут участие 43 страны, сообщает esctoday.

Среди стран, которые подтвердили свое участие: Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Беларусь, Бельгия, Болгария, Венгрия, Грузия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Норвегия, Нидерланды, Польша, Россия, Румыния, Сан-Марино, Словения, Сербия, Украина, Финляндия, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.

Также участие примут страны "Большой пятерки" — Испания, Великобритания, Италия, Германия и Франция, которые автоматически проходят в финал вместе с победителем Евровидения-2017 Португалией.

Украина получила право принять Евровидение после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Победителем песенного конкурса Евровидение-2017, который прошел в Киеве, стал участник из Португалии Сальвадор Собрал с песней Amar Pelos Dois ("Любви хватит на двоих"). По итогам голосования жюри и зрителей представитель Португалии набрал наибольшее количество голосов — 758.