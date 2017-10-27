Сразу пять. В базу "Миротворца" попали российские актеры

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. Пять российских актеров театра и кино попали в базу данных скандально известного сайта "Миротворец" из-за посещения Крыма.

Как сообщается на сайте, пять российских актеров Эдуард Радзюкевич, Мирослава Карпович, Галина Данилова, Сергей Дорогов и Андрей Кайков внесены в базу данных за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения" в Крым и "незаконную гастрольную деятельность".

Отмечается, что актеры принимали участие в спектакле "Любовный приворот", который 16 октября состоялся в Севастополе.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.