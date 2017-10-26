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    Культура

    Google создал дудл в честь юбилея "Служебного романа"

    (обновлено: )10840
    Праздничный логотип создала дудлер Джулиана Чен. В его основу вошла одна из самых запоминающихся сцен фильма, когда Анатолий Новосельцев садится в кресло Людмилы Прокофьевны и ставит ее очки себе на ботинок.
    Дудл Google в честь юбилея Служебного романа
    Скриншот Google

    КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Google создал дудл в честь сорокалетия фильма Эльдара Рязанова "Служебный роман", который могут увидеть жители Украины, России и Белоруссии, сообщает пресс-служба компании (смотрите здесь).

    "К 40-летию со дня премьеры знаменитого фильма Эльдара Рязанова "Служебный роман" мы подготовили интерактивный дудл. Сегодня увидеть его на стартовой странице Google смогут жители России, Украины, Белоруссии и других стран, а с завтрашнего дня будет доступен в архиве", — говорится в сообщении.

    Алиса Фрейндлих
    RIA News Петрухин | Перейти в фотобанк
    Алиса Фрейндлих. Кино, театр, жизнь

    Праздничный логотип создала дудлер Джулиана Чен. В его основу вошла одна из самых запоминающихся сцен фильма, когда Анатолий Новосельцев в исполнении Андрея Мягкова приходит в кабинет к Людмиле Прокофьевне (Алиса Фрейндлих), садится в ее кресло и ставит ее очки себе на ботинок.

    "Это невероятно колоритный фильм, который не может не вдохновлять. Здесь есть тонкий юмор, ирония, романтические хитросплетения. Когда я впервые увидела сцену, где Анатолий ставит очки Людмилы Прокофьевны на ботинок, я сразу подумала, что это отличный кадр для будущего дудла!" — рассказала художница, чьи слова приводятся в сообщении.

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    В пресс-службе отметили, что в год выпуска "Служебный роман" стал лидером проката — его посмотрели более 50 миллионов зрителей: он мгновенно завоевал любовь аудитории, стал одним из самых популярных фильмов, когда-либо созданных в советскую эпоху.

    Лучшие моменты фильма (с 6-й минуты смотрите эпизод фильма, который вдохновил создателей дудла):

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