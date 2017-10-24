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    Культура

    Загадочный код из "Матрицы" оказался рецептом суши

    (обновлено: )22
    По словам дизайнера, он для этого шифра взял книги с кулинарными рецептами у своей жены. Его жена – японка, и потому текст в книгах был написан на ее родном языке. Саймон отсканировал рецепты и вставил их в качестве кода в фильме "Матрица".
    Код из фильма Матрица

    КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Художник-постановщик и дизайнер Саймон Уайтели сообщил, что он создал "дождь" из зеленых символов в фильме "Матрица" из кулинарной книги своей жены, сообщает Meduza.

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    По его словам, для этого шифра он взял книги с кулинарными рецептами у своей жены. Его жена – японка, и потому текст в книгах был написан на ее родном языке.

    Саймон отсканировал рецепты и вставил их в качестве кода в фильме "Матрица".

    "Я люблю всем рассказывать, что код "Матрицы" сделан из рецептов суши", — сказал художник.

    Ранее сообщалось, что американская киностудия Warner Bros. начала работу над ремейком культового фантастического фильма "Матрица".

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