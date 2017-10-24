Загадочный код из "Матрицы" оказался рецептом суши

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Художник-постановщик и дизайнер Саймон Уайтели сообщил, что он создал "дождь" из зеленых символов в фильме "Матрица" из кулинарной книги своей жены, сообщает Meduza.

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По его словам, для этого шифра он взял книги с кулинарными рецептами у своей жены. Его жена – японка, и потому текст в книгах был написан на ее родном языке.

Саймон отсканировал рецепты и вставил их в качестве кода в фильме "Матрица".

"Я люблю всем рассказывать, что код "Матрицы" сделан из рецептов суши", — сказал художник.

Ранее сообщалось, что американская киностудия Warner Bros. начала работу над ремейком культового фантастического фильма "Матрица".