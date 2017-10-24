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    Культура

    Оскандалившийся певец сообщил об отмене трех концертов

    (обновлено: )210
    Украинский певец и музыкант Сергей Бабкин обвинил в срыве концертов в Черкассах, Кропивницком и Кременчуге организаторов.
    Сергей Бабкин
    Сергей Бабкин, instagram

    КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Украинский певец и музыкант Сергей Бабкин сообщил, что его концерты в Кременчуге, Черкассах и Кропивницком отменены по вине организаторов.

    "Дорогие друзья! Нам очень жаль, но мы вынуждены сообщить об отмене концертов в Черкассах, Кропивницком и Кременчуге по вине организатора", — написал музыкант в своем Instagram.

    Сергей Бабакин, instagram
    Пост Сергея Бабкина

    Ранее выступление Бабкина отменили во Львове из-за акции протеста националистов, которые заблокировали вход в клуб, где он должен был выступать. В ходе блокирования произошли столкновения. Протестующие согласились не препятствовать проведению мероприятия при одном условии — если музыкант публично назовет Россию "агрессором" и пообещает больше не давать концертов в РФ и "на оккупированных территориях". Во время переговоров, в которых также участвовали журналисты, Бабкин отказался выполнить это требование. 

    Читайте также: Культура и табу. Срыв концерта как новое представление

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