Оскандалившийся певец сообщил об отмене трех концертов

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Украинский певец и музыкант Сергей Бабкин сообщил, что его концерты в Кременчуге, Черкассах и Кропивницком отменены по вине организаторов.

"Дорогие друзья! Нам очень жаль, но мы вынуждены сообщить об отмене концертов в Черкассах, Кропивницком и Кременчуге по вине организатора", — написал музыкант в своем Instagram.

Сергей Бабакин, instagram Пост Сергея Бабкина

Ранее выступление Бабкина отменили во Львове из-за акции протеста националистов, которые заблокировали вход в клуб, где он должен был выступать. В ходе блокирования произошли столкновения. Протестующие согласились не препятствовать проведению мероприятия при одном условии — если музыкант публично назовет Россию "агрессором" и пообещает больше не давать концертов в РФ и "на оккупированных территориях". Во время переговоров, в которых также участвовали журналисты, Бабкин отказался выполнить это требование.

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