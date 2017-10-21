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    Культура

    Культовый американский режиссер приедет в Киев

    (обновлено: )15
    Режиссер приедет в Украину в рамках открытия украинского представительства всемирного благотворительного фонда David Lynch Foundation, основанного еще в 2005 году.
    Режиссер Дэвид Линч
    Sputnik | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. Культовый американский режиссер Дэвид Линч собирается приехать в Киев 16 ноября.

    Режиссер Девид Линч на красной дорожке в Каннах
    Канал Getty Images в Youtube
    Канны: культовый режиссер вышел на красную дорожку с героями "Твин Пикса"

    Встреча с ним состоится 17 числа. Стоимость билетов на встречу — от 23 до 46 тысяч гривен, сообщает "Громадське ТВ".

    Сообщается, что режиссер приедет в Украину в рамках открытия украинского представительства всемирного благотворительного фонда David Lynch Foundation, основанного еще в 2005 году. Цуль фонда — обучение трансцендентальной медитации в учебных заведениях.

    Линч собирается встретиться со студентами, политиками, а также творческими интеллектуалами.

    Напомним, Дэвид Линч режиссер таких культовых фильмов и сериалов как "Твин Пикс", "Малхолланд Драйв", "Дикие сердцем", "Человек-слон".

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