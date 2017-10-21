Культовый американский режиссер приедет в Киев

КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. Культовый американский режиссер Дэвид Линч собирается приехать в Киев 16 ноября.

Встреча с ним состоится 17 числа. Стоимость билетов на встречу — от 23 до 46 тысяч гривен, сообщает "Громадське ТВ".

Сообщается, что режиссер приедет в Украину в рамках открытия украинского представительства всемирного благотворительного фонда David Lynch Foundation, основанного еще в 2005 году. Цуль фонда — обучение трансцендентальной медитации в учебных заведениях.

Линч собирается встретиться со студентами, политиками, а также творческими интеллектуалами.

Напомним, Дэвид Линч режиссер таких культовых фильмов и сериалов как "Твин Пикс", "Малхолланд Драйв", "Дикие сердцем", "Человек-слон".