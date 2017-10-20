В шортиках и бра: 48-летняя Джей Ло поразила публику откровенным нарядом

КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. На концерте Tidal X Brooklyn в Нью-Йорке 48-летняя Дженнифер Лопес произвела настоящий фурор благодаря своему откровенному наряду.

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Исполнительница вышла на сцену в красных микрошортах из латекса с завышенной талией, широком свитшоте с разрезами по бокам, красных ботфортах, декорированных камнями и бейсболке.

bilshe.com Дженнифер Лопес

Позже Джей Ло сняла свитшот и бейсболку, осталавшись в красном бра. Для своих лет звезда выглядела весьма молодо и привлекательно.

bilshe.com Дженнифер Лопес

Как сообщалось ранее, американская певица Мэрайя Кэри в последнее время заметно располнела, из-за чего ее даже начали подозревать в беременности. Как пишет Woman.ru, по последним данным, вес артистки достиг отметки в 120 килограммов.