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    Культура

    В шортиках и бра: 48-летняя Джей Ло поразила публику откровенным нарядом

    (обновлено: )55001
    Исполнительница вышла на сцену в красных микрошортах из латекса с завышенной талией, широком свитшоте с разрезами по бокам, красных ботфортах, декорированных камнями и бейсболке.
    Дженнифер Лопес
    bilshe.com

    КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. На концерте Tidal X Brooklyn в Нью-Йорке 48-летняя Дженнифер Лопес произвела настоящий фурор благодаря своему откровенному наряду. 

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    Исполнительница вышла на сцену в красных микрошортах из латекса с завышенной талией, широком свитшоте с разрезами по бокам, красных ботфортах, декорированных камнями и бейсболке.

    bilshe.com
    Дженнифер Лопес

    Позже Джей Ло сняла свитшот и бейсболку, осталавшись в красном бра. Для своих лет звезда выглядела весьма молодо и привлекательно.

    bilshe.com
    Дженнифер Лопес

    Как сообщалось ранее, американская певица Мэрайя Кэри в последнее время заметно располнела, из-за чего ее даже начали подозревать в беременности. Как пишет Woman.ru, по последним данным, вес артистки достиг отметки в 120 килограммов.

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