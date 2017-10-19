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    Культура

    "Ангел" Victoria's Secret поразила эффектным фото

    (обновлено: )34221
    Черно-белый снимок, на котором запечатлена бразильская супермодель Алессандра Амбросио, на момент публикации получил более 124 тысяч "лайков".
    Алессандра Амбросио
    Алессандра Амбросио/Instagram

    КИЕВ, 19 окт - РИА Новости Украина. Бразильская супермодель Алессандра Амбросио, которая наиболее известна работой с Victoria's Secret, поделилась ярким фото от Рассела Джеймса.

    За страницей модели в Instagram следят более 8,7 миллиона подписчиков.

    Черно-белый снимок на момент публикации новости получил более 124 тысяч "лайков".

    OBSESSED 🔥🌕🔥 by @victoriassecret 📸 @russelljames

    Публикация от Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)

    Эта же фотография, но в цвете, появилась на странице фотографа. Ее "лайкнули" свыше 15 тыс. подписчиков.

    Алессандра Амбросио стала первой моделью дочернего бренда Victoria's Secret — PINK line. В настоящее время — одна из "ангелов" Victoria's Secret и лицо таких брендов, как Next, Armani Exchange, Christian Dior и Ralph Lauren.

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