Звезду Голливуда застукали с украинской моделью

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Обладатель премии "Оскар", известный американский актер Леонардо Ди Каприо появился на публике в компании украинской модели Алина Байкововй.

Лео вместе со своим другом, актером Тоби Макгваером ("Человек-паук") Алиной Байковой и еще одной девушкой неспешно прогуливались по Нью-Йорку, попивая кофе, сообщает dailymail.co.uk.

Судя по фото, Ди Каприо и Байкову связывает не только дружба. Парочка обменивалась горячими взглядами и зажигательно смеялась.

dailymail.co.uk Леонардо Ди Каприо с украинской моделью Алиной Байковой

dailymail.co.uk Леонардо Ди Каприо с украинской моделью Алиной Байковой

dailymail.co.uk Леонардо Ди Каприо с украинской моделью Алиной Байковой

Ранее сообщалось, что двадцатитрехлетняя модель Лорена Рэй стала новой избранницей голливудского актера Леонардо Ди Каприо. Как писали СМИ, актер изменил своему вкусу и вместо блондинки завел отношения с шатенкой.

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