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    Культура

    Звезду Голливуда застукали с украинской моделью

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    По информации американских СМИ, новой девушкой оскароносного актера Леонардо Ди Каприо стала известная украинская модель Алина Байкова.
    Леонардо Ди Каприо с украинской моделью Алиной Байковой
    dailymail.co.uk

    КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Обладатель премии "Оскар", известный американский актер Леонардо Ди Каприо появился на публике в компании украинской модели Алина Байкововй.

    Лео вместе со своим другом, актером Тоби Макгваером ("Человек-паук") Алиной Байковой  и еще одной девушкой неспешно прогуливались по Нью-Йорку, попивая кофе, сообщает dailymail.co.uk.

    Судя по фото, Ди Каприо и Байкову связывает не только дружба. Парочка обменивалась горячими взглядами и зажигательно смеялась.

    dailymail.co.uk
    Леонардо Ди Каприо с украинской моделью Алиной Байковой
    dailymail.co.uk
    Леонардо Ди Каприо с украинской моделью Алиной Байковой
    dailymail.co.uk
    Леонардо Ди Каприо с украинской моделью Алиной Байковой

    Ранее сообщалось, что двадцатитрехлетняя модель Лорена Рэй стала новой избранницей голливудского актера Леонардо Ди Каприо. Как писали СМИ, актер изменил своему вкусу и вместо блондинки завел отношения с шатенкой.

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