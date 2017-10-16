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    Культура

    Народный артист СССР госпитализирован

    (обновлено: )31002
    Народный артист СССР Армен Джигарханян был госпитализирован 10 октября, его состояние оценивается как средней тяжести.
    Армен Джигарханян
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 окт – РИА Новости Украина. Знаменитый актер театра и кино, народный артист СССР Армен Джигарханян находится на лечении, его состояние оценивается как средней тяжести, сообщили РИА Новости в 57-й городской больнице Москвы.

    "Да, он у нас. Температура у него нормальная, состояние средней тяжести", — сообщила РИА Новости собеседница агентства.

    Она отметила, что артист поступил в больницу 10 октября. Его состояние, по ее словам, более-менее стабильное.

    Актер театра и кино, народный артист СССР Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. Незабываемые роли в ставших культовыми фильмах — "Новые приключения неуловимых", "Здравствуйте, я Ваша тетя!", "Собака на сене", "Короли и капуста", "Место встречи изменить нельзя", "Тегеран-43" и многих других — сделали его одним из самых известных и любимых актеров в России. Всего на счету у Джигарханяна около 250 ролей в театре и кино.

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