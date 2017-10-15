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    Культура

    В Киеве открыли оскверненный мурал с изображением папы Римского

    (обновлено: )3701
    В воскресенье, 15 октября, в Печерском районе столицы состоялось торжественное открытие улицы Иоанна Павла II (бывшая Патриса Лумумбы) и мурала с изображения папы Римского.
    Дом с изображением Папы Римского Иоанна Павла II
    Укринформ

    КИЕВ, 15 окт – РИА Новости Украина. Мурал с изображением папы Римского Иоанна Павла II официально открыли на бульваре Марии Примаченко в Киеве, сообщило в воскресенье агентство УНН.

    Накануне польские СМИ сообщили, что неизвестные в Киеве нанесли свастику и надписи антипольской направленности на фасад здания, где в воскресенье должны открыть барельеф папы Римского Иоанна Павла II. Пресс-секретарь посольства Польши в Украине Кароль Язовский уточнил, что среди прочих надписей присутствуют такие, как "ЕС не пройдет", "Убрать это", а также изображение свастики. Полиция Киева завела уголовное дело.

    "В воскресенье, 15 октября, в Печерском районе столицы состоялось торжественное открытие улицы Иоанна Павла II (бывшая Патриса Лумумбы) и мурала с изображения папы Римского", — говорится в сообщении.

    По данным агентства, в мероприятиях приняли участие члены польского парламента, посол Чехии, а также представители Ватикана.

    УНН
    В Киеве открыли мурал с изображением папы Римского Иоанна Павла II

    Муралом называют живопись на архитектурных сооружениях и других зданиях. В Киеве в последние годы стала популярна такая живопись, изображения различной тематики регулярно появляются на домах в разных районах города. Так, недавно на одном из зданий в центре города появилось изображение Иоанна Павла II.

    Ранее власти Киева решили переименовать улицу Патриса Лумумбы в улицу Иоанна Павла II.

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