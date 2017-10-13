Принял эстафету. Еще один украинский певец снялся без нижнего белья

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Известный украинский певец Макс Барских на своей странице в instagram опубликовал фотографию в обнаженном виде.

Поклонники певца с восторгом отреагировали на фото, отметив его стиль. Не обошли вниманием и фигуру Барских.

Фото отличное! Глядя на него из головы вылетают" туманы" и" неверная" и все остальные песни,слова, мысли..просто смотришь и паришь", — написала одна из поклонниц певца.

Макс Барских, instagram Макс Барских

Ранее поп-исполнитель Виталий Козловский выложил свою фото в полностью обнаженном виде.