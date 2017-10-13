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    Культура

    Принял эстафету. Еще один украинский певец снялся без нижнего белья

    (обновлено: )22101
    Певец Макс Барских на своей странице в instagram поделился с поклонниками фотографией в обнаженном виде, которая была воспринята с восторгом.
    Макс Барских
    Макс Барских, instagram

    КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Известный украинский певец Макс Барских на своей странице в instagram опубликовал фотографию в обнаженном виде.

    Поклонники певца с восторгом отреагировали на фото, отметив его стиль. Не обошли вниманием и фигуру Барских.

    Фото отличное! Глядя на него из головы вылетают" туманы" и" неверная" и все остальные песни,слова, мысли..просто смотришь и паришь", — написала одна из поклонниц певца.

    Макс Барских, instagram
    Макс Барских

    Ранее поп-исполнитель Виталий Козловский выложил свою фото в полностью обнаженном виде. 

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