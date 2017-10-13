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    Культура

    Юрий Лоза раскрыл тайну популярности песни Despacito

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    Лоза считает, что "здесь сыграла свою роль тяга по ламбаде, потому что ламбада в свое время выстрелила и стало понятно, что с испаноязычным материалом можно неплохо себя позиционировать".
    Юрий Лоза
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Российский музыкант Юрий Лоза раскрыл секрет популярности песни Луиса Фонси и Дэдди Янки Despacito.

    "Во-первых, здесь сыграла свою роль тяга по ламбаде, потому что ламбада в свое время выстрелила и стало понятно, что с испаноязычным материалом можно неплохо себя позиционировать. Во-вторых, сейчас проявляется общая тенденция, что необязательно быть английской командой, чтобы обрести популярность. Мир начинает клониться в сторону неанглийской песни, потому что немножко достала всех английская музыка и вообще английский язык", — сказал Лоза РИА Новости.

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    По его словам, когда люди слышат английскую песню, у них возникает чувство ее вторичности именно из-за языка. "Получается, тут есть элемент шовинизма, так как всем навязывают английский. А тут появляется испаноязычная композиция, так еще хорошая. Эта песня невыдающаяся, в испаноязычной музыке таких пруд пруди, но здесь сработал другой рецепт. Ведь четыре миллиона мух не могут ошибаться? Работать на песню начинает количество просмотров", — подчеркнул певец.

    Он пояснил, что если композиция набирает миллиард просмотров, еще несколько миллиардов ей гарантировано, так как люди будут заходить в интернет и смотреть, почему она такая популярная. "Радует, что набрала лайки песни, которая все-таки песня. По всем параметрам она сделана крепкими профессионалами. Ничего особенного нет, но все сыграно и спето правильно. И элемент эротизма, который сразу ориентируется с ламбадой, тоже работает. Сумма этих составляющих, конечно, дала такой результат", — добавил Лоза.

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