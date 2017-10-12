Известная украинская поп-звезда шокировала поклонников грудью

Из открытых источников

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Известная украинская певица Ани Лорак выложила фото со съемок нового клипа, режиссером которого выступил Алан Бадоев.

Ани Лорак, instagram Ани Лорак

Поклонники певицы, комментируя фото, предположила, что певица увеличила грудь.

В сети разгорелись настоящие баталии на эту тему.

"Вам просто нужно сохранять вашу красоту, а не переделывать", — написала одна из поклонниц Лорак.

Но были и те, кто предположил, что это лишь игра света так "увеличила" грудь певицы.

Вот так певица выглядела в начале октября.

Ани Лорак, instagram Ани Лорак

Ранее сообщалось, что известная украинская певица LOBODA стала ведущей шоу на российском телеканале.