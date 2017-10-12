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    Культура

    Известная украинская поп-звезда шокировала поклонников грудью

    (обновлено: )24
    Микрофон
    Из открытых источников

    КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Известная украинская певица Ани Лорак выложила фото со съемок нового клипа, режиссером которого выступил Алан Бадоев.

    Поклонники певицы, комментируя фото, предположила, что певица увеличила грудь.

    В сети разгорелись настоящие баталии на эту тему.

    "Вам просто нужно сохранять вашу красоту, а не переделывать", — написала одна из поклонниц Лорак.

    Но были и те, кто предположил, что это лишь игра света так "увеличила" грудь певицы.

    Вот так певица выглядела в начале октября.

    Ранее сообщалось, что известная украинская певица LOBODA стала ведущей шоу на российском телеканале. 

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