Названа дата выхода продолжения хита "50 оттенков серого"

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Английская писательница Эрика Леонард Джеймс, автор нашумевшего романа "Пятьдесят оттенков серого", назвала дату выхода своей новой книги.

Об этом она сообщила в Instagram.

По ее словам, продолжение "Darker: Fifty Shades Darker as told by Christian" выйдет в США и Великобритании 28 ноября 2017 года. Далее последуют издания в других странах. Также в Instagram она опубликовала обложку будущей книги.

instagram.com/erikaljames Книга "50 оттенков серого"

Напомним, в сентябре студия Universal выложила в Youtube тизер "50 оттенков свободы" — заключительного фильма трилогии об Анастейше Стил и Кристиане Грее.