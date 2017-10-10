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    Культура

    Названа дата выхода продолжения хита "50 оттенков серого"

    (обновлено: )42
    По словам автора, продолжение "Darker: Fifty Shades Darker as told by Christian" выйдет в США и Великобритании 28 ноября 2017 года. Далее последуют издания в других странах.
    Книга 50 оттенков серого
    instagram.com/erikaljames

    КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Английская писательница Эрика Леонард Джеймс, автор нашумевшего романа "Пятьдесят оттенков серого", назвала дату выхода своей новой книги.

    Об этом она сообщила в Instagram.

    По ее словам, продолжение "Darker: Fifty Shades Darker as told by Christian" выйдет в США и Великобритании 28 ноября 2017 года. Далее последуют издания в других странах. Также в Instagram она опубликовала обложку будущей книги.

    instagram.com/erikaljames
    Книга "50 оттенков серого"

    Напомним, в сентябре студия Universal выложила в Youtube тизер "50 оттенков свободы" — заключительного фильма трилогии об Анастейше Стил и Кристиане Грее. 

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