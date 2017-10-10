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    Культура

    Сильвестр Сталлоне сам снимет сиквел "Рокки"

    (обновлено: )4811
    Сталлоне снимет и спродюсирует сиквел фильма. Производство начнется в 2018 году. По его словам, он с нетерпением ждет режиссерской и продюсерской работы с "невероятно талантливым" Майклом Б. Джорданом.
    Сильвестр Сталлоне
    CARL DE SOUZA / AFP

    КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Американский актер и режиссер Сильвестр Сталлоне собирается сам снять продолжение фильма "Рокки", оно будет иметь название "Крид-2", сообщает Deadline.

    instagram.com/sistinestallone/
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    Сообщается, что Сталлоне снимет и спродюсирует сиквел этого фильма. Производство начнется в 2018 году.

    По его словам, он с нетерпением ждет режиссерской и продюсерской работы с "невероятно талантливым" Майклом Б. Джорданом. 

    В картине "Крид-2" Джордан играет сына Аполло Крида – соперника и друга Рокки Бальбоа. Герой Сталлоне становится наставником молодого спортсмена.

    Напомним, первая картина с названием "Крид: Наследие Рокки" вышла в 2015 году. В ней снялись Сталлоне и Майкл Б. Джордан, а режиссером картины был Райан Куглер. За свою роль в "Криде" Сталлоне получил премию "Золотой глобус" за лучшую роль второго плана. 

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