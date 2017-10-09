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    Scorpions отменили концерты в США из-за болезни вокалиста

    (обновлено: )34
    Как сказано на сайте группы, врачи Лос-Анджелеса посоветовали Клаусу Майне беречь голос, а если он продолжит тур, ему грозит необратимая потеря голоса.
    Музыкант группы Scorpions Клаус Майне
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина Немецкая рок-группа Scorpions отменила концерты в США из-за болезни вокалиста Клауса Майне, сообщается на сайте группы.

    Сергей Бабкин
    Сергей Бабкин/Facebook
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    "Scorpions с сожалением сообщают, что из-за серьезного ларингита (у солиста – ред.) оставшиеся концерты в рамках турне по США будут отменены. Высококлассные врачи Лос-Анджелеса посоветовали Клаусу Майне беречь голос. Если он продолжит тур, ему грозит необратимая потеря голоса", — говорится в сообщении.

    Солисту Scorpions Клаусу Майне 69 лет. Одной из самых известных песен коллектива является композиция Wind Of Change, которая во всем мире стала символом окончания "холодной войны", падения Берлинской стены и гимном перестройки.

    Эту песню Майне сочинил в 1989 году, после чего получил приглашение в Кремль от последнего генсека ЦК КПСС, президента СССР Михаила Горбачева.

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