Scorpions отменили концерты в США из-за болезни вокалиста

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина Немецкая рок-группа Scorpions отменила концерты в США из-за болезни вокалиста Клауса Майне, сообщается на сайте группы.

"Scorpions с сожалением сообщают, что из-за серьезного ларингита (у солиста – ред.) оставшиеся концерты в рамках турне по США будут отменены. Высококлассные врачи Лос-Анджелеса посоветовали Клаусу Майне беречь голос. Если он продолжит тур, ему грозит необратимая потеря голоса", — говорится в сообщении.

Солисту Scorpions Клаусу Майне 69 лет. Одной из самых известных песен коллектива является композиция Wind Of Change, которая во всем мире стала символом окончания "холодной войны", падения Берлинской стены и гимном перестройки.

Эту песню Майне сочинил в 1989 году, после чего получил приглашение в Кремль от последнего генсека ЦК КПСС, президента СССР Михаила Горбачева.