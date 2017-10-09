Умер звезда французского кинематографа

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. На 88 году жизни умер известный французский актер Жан Рошфор, сообщила агентству Франс Пресс дочь кинозвезды.

Сообщается, что актер умер в одной из парижских больниц, куда он был госпитализирован в августе.

Рошфор снялся в десятках фильмов, преимущественно комедий, известных зрителям во всем мире.

В его послужном списке роли в серии фильмов о приключениях Анжелики, "Железная маска", "Танго", "Насмешка" и другие.

Также Рошфор сыграл начальника контрразведки в популярной комедии "Высокий блондин в черном ботинке" и его продолжении "Возвращение высокого блондина". Другая звезда этих фильмов Мирей Дарк ушла из жизни в конце августа.