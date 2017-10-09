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09.10.201710:34
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    Культура

    Дочь Меладзе вышла замуж

    (обновлено: )563
    Инга Меладзе вышла замуж за своего возлюбленного Нури Вергезе. Торжественная церемония состоялась в субботу в Марракеше. Первый танец супруги исполнили под балладу отца невесты - Валерия Меладзе.
    Валерий Меладзе с дочерью Ингой на церемонии бракосочетания
    Валерий Меладзе/Instagram

    КИЕВ, 9 окт - РИА Новости Украина. Старшая дочь Валерия Меладзе Инга вышла замуж за своего возлюбленного Нури Вергезе, торжество состоялось 7 октября в Марракеше (Марокко). 

    В качестве подружек невесты она выбрала родных сестер - Софью и Арину.

    Валерий Меладзе/Instagram
    Валерий Меладзе с дочерьми и бывшей супругой на свадьбе одной из них Инги

    Первый танец супруги исполнили под балладу отца невесты, сообщает "Хочу".

    Фотографии и видео с торжества выложил певец на своей странице в Instagram.

    👼👼👼 #ИнгаМеладзе #ВалерийМеладзе #VERGLADZE

    Публикация от V A L E R I Y M E L A D Z E (@vvmmeladze)

    Дочь также исполнила танец с отцом.

    #ВалерийМеладзе #ИнгаМеладзе #VERGLADZE

    Публикация от V A L E R I Y M E L A D Z E (@vvmmeladze)

    Ранее Пиппа Миддлтон, младшая сестра герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, вышла замуж за миллионера Джеймса Мэтьюза.

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