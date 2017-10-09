Дочь Меладзе вышла замуж

КИЕВ, 9 окт - РИА Новости Украина. Старшая дочь Валерия Меладзе Инга вышла замуж за своего возлюбленного Нури Вергезе, торжество состоялось 7 октября в Марракеше (Марокко).

В качестве подружек невесты она выбрала родных сестер - Софью и Арину.

Валерий Меладзе/Instagram Валерий Меладзе с дочерьми и бывшей супругой на свадьбе одной из них Инги

Первый танец супруги исполнили под балладу отца невесты, сообщает "Хочу".

Фотографии и видео с торжества выложил певец на своей странице в Instagram.

👼👼👼 #ИнгаМеладзе #ВалерийМеладзе #VERGLADZE Публикация от V A L E R I Y M E L A D Z E (@vvmmeladze) Окт 8 2017 в 1:03 PDT

Дочь также исполнила танец с отцом.

#ВалерийМеладзе #ИнгаМеладзе #VERGLADZE Публикация от V A L E R I Y M E L A D Z E (@vvmmeladze) Окт 8 2017 в 10:29 PDT

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