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    Культура

    Американский актер сядет в тюрьму из-за скандала с детским порно

    (обновлено: )6930
    На компьютере актера были обнаружены около 50 тыс видео и фото порнографического характера с детьми. Как отмечается, Марк Саллинг признался в своей вине, сейчас ему грозит от четырех до семи лет заключения вместо 20 лет.
    Марк Саллинг с ребенком
    fanpop.com

    КИЕВ, 6 окт – РИА Новости Украина. Американского актера Марка Саллинга, известного по роли в сериале "Хор", посадят в тюрьму из-за детской порнографии, которую он сохранял на своем компьютере, передает Guardian.

    Так, на компьютере актера нашли около 50 тыс видео и фото порнографического характера с детьми. Мужчина признался в своей вине, сейчас ему грозит от четырех до семи лет заключения вместо 20 лет.

    Напомним, несколько лет назад полиция допросила певца Клиффа Ричарда по подозрению в педофилии.

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