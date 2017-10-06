Американский актер сядет в тюрьму из-за скандала с детским порно

КИЕВ, 6 окт – РИА Новости Украина. Американского актера Марка Саллинга, известного по роли в сериале "Хор", посадят в тюрьму из-за детской порнографии, которую он сохранял на своем компьютере, передает Guardian.

Так, на компьютере актера нашли около 50 тыс видео и фото порнографического характера с детьми. Мужчина признался в своей вине, сейчас ему грозит от четырех до семи лет заключения вместо 20 лет.

Напомним, несколько лет назад полиция допросила певца Клиффа Ричарда по подозрению в педофилии.