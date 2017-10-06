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    Культура

    Ищу невесту. Украинский певец выложил фото без нижнего белья (18+)

    (обновлено: )363
    Знаменитый украинский поп-певец Виталий Козловский признался, что ищет невесту. Для привлечения внимания он выложил свою фотографию в обнаженном виде.
    Виталий Козловский
    vkozlovskiy

    КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Знаменитый украинский поп-певец Виталий Козловский на своей странице в соцсети заявил, что хочет найти невесту и выложил свою фотография без нижнего белья.  

    "Привет! Меня зовут Виталий. Мне 32. Холост. Живу в достатке. Щедр. Нежен. Внимателен. Без вредных привычек. Ищу невесту. Умеющую любить. Нежную. С хорошим образованием. Хозяйственную. Ответственную. Возраст от 22 до 40. В случае любви обещаю заботиться, удовлетворять желания и потребности, делать каждый день счастливой", – написал он в Instagram.

    vkozlovskiy
    Виталий Козловский

    Модель Playboy и экс-пассия певца Виталия Козловского Рамина Есхакзай так же показала откровенные фото.

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